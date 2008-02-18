В Косово противники независимости забросали гранатами офисы ООН и ЕС

На севере Косово в городе Митровица, большинство жителей которого составляют косовские сербы, вечером 17 февраля противники независимости края забросали ручными гранатами офисы ООН и ЕС.

Как передает ИТАР-ТАСС, сотрудники представительства ООН эвакуированы. Зданию нанесен ущерб.

В акции протеста участвовали около 2 тыс. человек, в основном молодежь. Во время беспорядков они скандировали лозунг "Косово - сердце Сербии" и забрасывали территорию здания бутылками, камнями, петардами.

Для контроля ситуации к представительству организации были стянуты 500 полицейских. В ходе столкновений с манифестантами, несколько сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

Сообщается, что взрывом на автостоянке ООН был также атакован автомобиль, принадлежащий миссии ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля парламент Косово одобрил Декларацию о независимости края.

Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней и безопасности политики Хавьер СОЛАНА призвал все заинтересованные стороны ко взвешенности в действиях после провозглашения независимости Косово.

Президент Сербии Борис ТАДИЧ уже заявил о намерении сделать все возможное для того, чтобы отменить противоправное, по его мнению, провозглашение независимости края.

17 ноября 2007 года министры иностранных дел ЕС в письменном порядке одобрили направление к Косово полицейской миссии в составе 1800 человек.

Косово пытается получить независимость, начиная с 1999 года, когда край стал находиться под прямой юрисдикцией ООН.

В начале 2007 года специальный посланник ООН по Косово Мартти АХТИСААРИ представил план урегулирования ситуации в крае. Этот план предусматривает предоставление независимости Косово с постепенной интеграцией и Косово, и Сербии в ЕС. Против этого плана выступает Сербия, а также Россия, которая считает, что реализация плана относительно Косово будет способствовать усилению сепаратистских настроений и стремлений в других регионах с «замороженными» конфликтами, в частности, таких как Абхазия, Северная Осетия, Приднестровье. Нет единства относительно признания независимости Косово и внутри ЕС – против признания, в частности, выступает Кипр.