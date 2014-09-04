Олланд назвал два условия поставок "Мистралей" России

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Сегодня эти условия не выполнены", - сказал он.

Олланд отметил, что Франция не будет приостанавливать выполнение этого контракта, но и не будет поставлять корабли, если ситуация в Украине будет усложняться.

Как сообщал УНИАН, администрация президента Франции 3 сентября объявила, что решила отказаться от поставок "Мистраля" в России из-за "нехватки необходимых условий" для этого в связи с последними его действиями в Украине.

Читайте такжеКонтракт на продажу "Мистралей" России ни расторгнут, ни приостановлен - ОлландПо неофициальным данным, Франция решила отложить на месяц поставку корабля, который россияне должны были получить в октябре этого года.

Ранее французские чиновники не обращали внимания на критику своих западных партнеров и заявляли, что поставят минимум первый "Мистраль" россиянам, поскольку они уже за него заплатили, и говорили, что могут пересмотреть решение только о поставке второго заказанного корабля.

Весь контракт стоимостью 1,2 млрд евро стал крупнейшим оружейным контрактом между Россией и государством из Западной Европы после развала СССР.