Расмуссен представил нового генсека НАТО
22:23, 05 сентября 2014Мир
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Нынешний генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен на саммите НАТО в Уэльсе официально представил Йенса Столтенберга в качестве нового генсека североатлантического альянса.
REUTERS
Решение о назначении бывшего премьера Норвегии Столтенберга генсеком было принято североатлантическим советом в конце марта, сообщает сайт ТСН.
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Столтенберг приступит к исполнению обязанностей с 1-го октября.
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