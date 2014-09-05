Расмуссен представил нового генсека НАТО

Нынешний генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен на саммите НАТО в Уэльсе официально представил Йенса Столтенберга в качестве нового генсека североатлантического альянса.



Решение о назначении бывшего премьера Норвегии Столтенберга генсеком было принято североатлантическим советом в конце марта, сообщает сайт ТСН. Читайте такжеСтолтенберга официально объявлен новым генсеком НАТО Столтенберг приступит к исполнению обязанностей с 1-го октября.

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