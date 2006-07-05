США в панике: готовится экстренный ответ на действия КНДР

Северная Корея осуществила запуск трех ракет, одна из которых - дальнего радиуса действия.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телекомпанию "Фокс", объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки - НОРАД - официально подтвердило запуск трех северокорейских ракет, две из которых являются ракетами ближнего радиуса действия класса Scud.

Сразу два высокопоставленных представителя госдепартамента США подтвердили телекомпании Си-эн-эн, что КНДР осуществила также запуск своей баллистической ракеты дальнего радиуса действия, который оказался неудачным. По данным "Фокс", сбой произошел на 40-й секунде полета.

Президент США Джордж БУШ подробно проинформирован о запусках северокорейских ракет, сообщил телекомпании "Фокс" высокопоставленный представитель Белого дома.

Администрация США сейчас готовит официальное заявление в связи с запусками северокорейских ракет.

Постоянный представитель США при ООН Джон БОЛТОН сейчас проводит срочные консультации по телефону с представителями других стран-членов СБ ООН в отношении возможного экстренного ответа на действия КНДР, включая возможное проведение срочного заседания СБ ООН уже в ближайшие часы.

По информации телекомпании Си-эн-эн, Белый дом сейчас также связывается с правительствами России, Японии и Китая.

Член комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США конгрессмен-республиканец Курт УЭЛДОН назвал запуски ракет КНДР "политической провокацией", но предостерег США от силового ответа на действия Пхеньяна. По его словам, "война с Кореей будет совсем не такой, как войны, которые мы видели в последние годы".

"Они (северные корейцы) обладают четвертой по величине армией в мире и у них есть тысячи ракет, которые размещены вдоль демилитаризованной зоны и могут достичь Сеула", - напомнил К.УЭЛДОН, добавив, что сухопутные силы КНДР также располагают большим боевыми возможностями.

Вместо попытки силового ответа на действия Пхеньяна конгрессмен предложил Белому дому пойти на взаимодействие с КНДР и прибегнуть для этого к услугам России и Китая, которые могут повлиять на северокорейского лидера.