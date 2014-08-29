Путин заявил, что Казахстан никогда не был государством, и назвал Назарбаева "уникальным человеком"

Казахстан никогда не был государством. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на молодежном форуме "Селигер" в пятницу, 29 августа.

В частности, он отметил, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев "совершил уникальную вещь - создал государство на территории, на которой государства не было никогда", передает ТСН.ua.

"В этом смысле он для постсоветской государственности уникальный человек", - отметил Путин.

Читайте такжеПутин: Наши партнеры должны понимать, что "с нами лучше не связываться"

При этом российский лидер охарактеризовал Назарбаева как "очень мудрого и опытного руководителя", который "всегда думает о будущем своей страны".

"Он бы никогда не пошел против воли своего народа. Он это тонко чувствует, чего народ ждет", - заявил Путин.

Читайте такжеПутин назвал аннексию Крыма "восстановлением исторической справедливости"

Стоит отметить, что это заявление было сделано на фоне поддержки Назарбаевым соглашения Украины с ЕС. В частности, во время встречи с президентом Петром Порошенко 26 августа в Минске он заявил, что партнеру России по Таможенному союзу Казахстана эта сделка не повредит.

Кроме того, Назарбаев пообещал плодотворное сотрудничество с Украиной.

Примечательно, что днем ранее, одиозный российский политик Владимир Жириновский заявил, якобы в Казахстане "культивируют русофобские настроения", а в учебниках "везде антироссийские настроения". Об этом он сказал в интервью радио "Эхо Москвы", отвечая на вопрос, как скоро Россия предъявит территориальные претензии к Казахстану.