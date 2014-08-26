Казахстан не видит в СА Украины и ЕС препятствий для сотрудничества
Для Казахстана Соглашение об ассоциации (СА) Украины с Евросоюзом не является препятствием для сотрудничества с украинской стороной.
Об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Минске, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.
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Президент Казахстана отметил, что его страна настроена на развитие двустороннего сотрудничества с Украиной.
Петр Порошенко, в свою очередь, выразил убеждение, что украинско-казахские отношения имеют большие перспективы во многих сферах.
Президент Украины отметил, что форма взаимодействия и построения модели сотрудничества между Зоной свободной торговли Украины и Евросоюза, с одной стороны, и странами Таможенного союза - с другой, должна снять все барьеры в развитии торговых отношений. "У нас есть значительный потенциал взаимоотношений в этом направлении", - отметил украинский президент.