СНБО: Украина готова принять гуманитарную помощь от Казахстана
04:03, 27 августа 2014Политика
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Украина готова принять гуманитарную помощь от Казахстана для жителей востока.
Украина готова принять гуманитарную помощь от Казахстана / УНИАН
Об этом в эфире "Свободы слова" заявил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
По его словам, официальной информации о предоставлении со стороны Казахстана Киев еще не получал, однако Укаина не откажется от гуманитарной помощи.
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"Если будет об этом заявлено, и Казахстан действительно выразит желание поддержать Украину, мы не будем отказываться. В любом случае это будет проводиться под контролем представителей Красного Креста", - заявил Лысенко.
Как сообщал УНИАН, Нурсултан Назарбаев заявил, Казахстан готов предоставить Украине гуманитарную помощь под эгидой Красного Креста
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