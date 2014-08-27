СНБО: Украина готова принять гуманитарную помощь от Казахстана

Об этом в эфире "Свободы слова" заявил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, официальной информации о предоставлении со стороны Казахстана Киев еще не получал, однако Укаина не откажется от гуманитарной помощи.

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"Если будет об этом заявлено, и Казахстан действительно выразит желание поддержать Украину, мы не будем отказываться. В любом случае это будет проводиться под контролем представителей Красного Креста", - заявил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, Нурсултан Назарбаев заявил, Казахстан готов предоставить Украине гуманитарную помощь под эгидой Красного Креста