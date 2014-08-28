В российской Костроме митинговали родственники пропавших военных

Об этом сообщил корреспондент российского телеканала Дождь с места событий.

Во время митинга к родным солдат вышел человек, который представился Альбертом Ахмеровым, офицером 1065 полка. По его данным, с военнослужащими его полка все в порядке, раненых и убитых нет.

Читайте такжеВ России подсчитали количество своих солдат на Донбассе – их около 15 тысяч Также он заверил родственников, что в воскресенье солдатам его полка выдадут телефоны, и они смогут позвонить близким.

При этом, по информации «Русской планеты», в сюжете ГТРК «Кострома», опубликованном в апреле, Альберт Ахмеров фигурировал как атаман городского костромского казачьего сообщества.

После выступления Ахмерова родственники десяти пленных солдат зашли в здание штаба полка для участия во встрече с представителями командования дивизии. По предварительной информации, на встрече должен присутствовать командир дивизии. В прошлый раз с родными общался его заместитель.