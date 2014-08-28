В США прогнозируют усиление вспышки лихорадки Эбола
08:45, 28 августа 2014Мир
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Вспышка лихорадки Эбола в Западной Африке усилится, прежде чем начнет сходить на нет, считают в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США.
REUTERS
Об этом пишет Русская служба Би-би-си.
В частности, сообщается, что директор агентства американского министерства здравоохранения Том Фриден заявил, что для борьбы с заболеванием потребуются "беспрецедентные" усилия.
Как ожидается, в четверг в Гане для обсуждения растущего кризиса встретятся министры здравоохранения со всей Западной Африки.
Читайте такжеНа борьбу с эпидемией лихорадки Эбола на западе Африки может уйти несколько месяцев - ВОЗПо данным Всемирной организации здравоохранения, из-за вируса Эбола в этом году погибли более 1400 человек.
Как отмечают представители ВОЗ, это самая масштабная эпидемия Эболы за всю историю. Вспышка затронула более 2600 человек.
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