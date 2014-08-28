В США прогнозируют усиление вспышки лихорадки Эбола

Об этом пишет Русская служба Би-би-си.

В частности, сообщается, что директор агентства американского министерства здравоохранения Том Фриден заявил, что для борьбы с заболеванием потребуются "беспрецедентные" усилия.

Как ожидается, в четверг в Гане для обсуждения растущего кризиса встретятся министры здравоохранения со всей Западной Африки.

Читайте такжеНа борьбу с эпидемией лихорадки Эбола на западе Африки может уйти несколько месяцев - ВОЗПо данным Всемирной организации здравоохранения, из-за вируса Эбола в этом году погибли более 1400 человек.

Как отмечают представители ВОЗ, это самая масштабная эпидемия Эболы за всю историю. Вспышка затронула более 2600 человек.