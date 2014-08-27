В Воронежской области похоронили командира десантников из Пскова, который мог погибнуть на Донбассе

02:58, 27 августа 2014
Мир
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В Воронежской области похоронили командира десантно-штурмового взвода 76-й десантно-штурмовой псковской дивизии, который мог погибнуть на Донбассе.

ВДВ Россия / riavrn.ru

Прощание с погибшим Антоном Короленко состоялось 25 августа в Павловском районе, где проживают родители псковского десантника, сообщает РИА "Воронеж".

При каких обстоятельствах погиб комвзвода, в военном комиссариате говорить отказываются, и лишь отмечают, что "при исполнении служебных обязанностей 19 августа".

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В свою очередь, родственники Короленко также не стали детализировать, как погиб Антон, назвав информацию "скрытой".

К тому же, страница погибшего в соцсети "ВКонтакте" была удалена.

По информации издания, Антон Короленко служил в Псковской десантно-штурмовой дивизии после того, как в 2009 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.

В 2011 году взвод старшего лейтенанта Короленко стал лучшим в ВДВ России по итогам соревнований.

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