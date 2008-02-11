Еврокомиссия думает, стоит ли влезать в украинские газовые разборки

Европейская комиссия получила предложение украинского премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО направить в Украину представителей Еврокомиссии для мониторинга за осуществлением транзита газа в Европе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на пресс-конференции представитель Еврокомиссии Ферран ТАРРАДЕЛАС-ЭСПУНИ.

“Мы получили письмо украинского премьера сегодня утром и сейчас рассматриваем его”, - сказал он.

Представитель Еврокомиссии отметил, что обычно Еврокомиссия пытается воздерживаться от посредничества в коммерческих спорах, особенно, если они происходят между третьими странами.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 февраля, Ю.ТИМОШЕНКО заявила о том, что в Украину приглашены представители Европейского Союза с целью проведения мониторинга транзита газа в Европу.

По ее словам, необходимость такого шага вызвана тем, что «РосУкрЭнерго» и «УкрГаз-Энерго» оказывают давление на Украину, и украинские силовые структуры с этим не “могут справиться”.

Премьер отметила, что просьба правительства заключается в направлении в Украину группы экспертов для мониторинга надежности и стабильности транзита газа для нужд Евросоюза.

Кроме того, премьер отметила, что сегодня собирается обратиться к финансовым мониторинговым и специальным организациям в ЕС и других странах, чтобы вместе проверить движение финансовых потоков «РосУкрЭнерго» и «УкрГаз-Энерго» за пределами Украины.