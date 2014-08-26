43 человека погибли в результате серии взрывов в Ираке

Один взрыв произошел в шиитской мечети в восточной части Багдада, погибли 11 человек. Еще пять человек стали жертвами нескольких взрывов в суннитских районах столицы Ирака, передает Радио Свобода.

В южной части Ирака, около шиитской мечети в городе Кербела при двух взрывах погибли 12 человек, еще 11 человек стали жертвами двух взрывов в Хилле.

Нападения произошли через три дня после того, как шиитские боевики убили 70 суннитов в мечети к северо-востоку от Багдада.

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В понедельник же назначенный премьер-министром Ирака Хайдер аль-Абади призвал все вооруженные формирования и отряды, самостоятельно действующие на территории страны, перейти под контроль правительства.

Назначение аль-Абади было попыткой урегулировать межрелигиозные конфликты и объединить иракцев перед лицом угрозы со стороны экстремистской группировки "Исламского государства", поднявшей в июне мятеж и захватившей обширные территории на севере страны.