Из-за лихорадки Эбола в Либерии ввели чрезвычайное положение

О введении чрезвычайного положения заявила президент Либерии Эллен Джонсон Серлиф. «Невежество и бедность, а также укоренившиеся религиозные и культурные традиции продолжают способствовать распространению болезни», — сказала она в телеобращении к нации, передает CNN.Читайте такжеКоличество умерших от вспышки лихорадки Эбола выросла до 932 - ВОЗ

Вспышка лихорадки началась в феврале этого года в Гвинее, позже вирус распространился на соседние Сьерра-Леоне и Либерию. По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус уже унес жизни 932 человек, а всего зарегистрировано более 1700 случаев заболевания.

Президент США Барак Обама заявил в среду на пресс-конференции после саммита с участием лидеров африканских стран, что Соединенные Штаты отправят в регион дополнительное число врачей для борьбы с опасным вирусом. При этом американский лидер отметил, что в этот раз лихорадка Эбола распространяется быстрее, чем в предыдущих случаях, передает Лента.ру.