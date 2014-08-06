В РФ уволили чиновника, который извинился в соцсети за решение правительства

Заместитель главы Министра экономического развития (МЭР) РФ Сергей Беляков освобожден от занимаемой должности.

Об этом сообщается на сайте правительства РФ

В распоряжении от 6 августа 2014 года №1471-р отмечается, что Беляков нарушил требования пункта 10 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

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А именно - в связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему запрещается допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности государственных органов, их руководителей, включая решения вышестоящего государственного органа либо государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы, если это не входит в его должностные обязанности (пункт 10 части 1 статьи 17 Федерального закона).

В свою очередь, Украинская правда напоминает, что Беляков попросил у россиян прощения за решение правительства заморозить пенсионные накопления еще на год. "Мне стыдно за решение о продлении моратория на инвестирование средств НПФ, - написал он. - Я прошу у всех прощения за глупости, которые мы делаем и за то, что мы не дорожим своим словом".