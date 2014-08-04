Число жертв землетрясения в Китае увеличилось до 381 - СМИ

Ранее СМИ сообщали о 367 погибших.

Как пишет РИА Новости, землетрясение магнитудой 6,1 произошло в воскресенье в провинции Юньнань на юго-западе Китая. Толчки были зафиксированы в 16.30 по местному времени (11.30 по Киеву). Эпицентр находился в 11 километрах от населенного пункта Вэньпин и в 29 километрах от города Чжаотун. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Больше всего в результате стихийного бедствия пострадал округ Лудиан (Ludian), в котором проживают более 265 тысяч человек. Телефонная связь была нарушена, несколько строений разрушены, повреждены линии электропередачи. Как отмечает ряд китайских СМИ, нынешнее землетрясение стало самым сильным в провинции Юньнань за последние 14 лет.