Число жертв землетрясения в Китае возросло до 367 человек

Еще почти 1,9 тыс. пострадали, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

По данным Центрального китайского телевидения, нынешнее землетрясение стало самым сильным в Юньнани за последние 14 лет.

Землетрясение произошло в 16:30 по местному времени (11:30 кск). Очаг подземных толчков залегал на глубине 12 км, эпицентр располагался в 23 км к юго-западу от города Чжаотун.

Читайте такжеВ результате мощного землетрясения в Китае погибли по меньшей мере 150 человек

В уезде Лудянь, где произошло землетрясение, проживает более 260 тыс. человек.

Пострадавший район остался без связи и электричества. В зону бедствия направлены более 2,5 тыс. военных.

Отмечается, что в результате удара стихии разрушены 12 тыс. построек, еще 30 тыс. повреждены. Центральное китайское телевидение сообщило, что к настоящему моменту в экстренном порядке было восстановлено движение на ряде важных автомобильных дорог.