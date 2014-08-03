Саакашвили считает необоснованными предъявленные ему обвинения

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не намерен просить какую-либо страну предоставить ему политическое убежище.

Об этом в субботу он сообщил в интервью тбилисской телекомпании "Рустави-2", передает ИТАР-ТАСС.

Находящийся в Нью-Йорке Саакашвили сказал, что "не собирается просить какую-либо страну предоставить ему политическое убежище, так как в этом нет необходимости". Он считает предъявленные ему грузинской прокуратурой обвинения необоснованными и полагает, что решение горсуда Тбилиси "не помешает ему в передвижениях по миру".

"Недавно я был в Албании, 30 июля я находился в Будапеште по приглашению моего друга, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, вскоре намерен посетить ряд других стран", - сказал Саакашвили.

Он заявил, что "есть две страны, куда он сейчас не имеет возможности поехать - это Грузия и Россия".

Читайте такжеСаакашвили: Победа АТО в Донецке ознаменует решающее поражение ПутинаКак сообщалось, Тбилисский городской суд удовлетворил требование главной прокуратуры Грузии и заочно избрал предварительное заключение в качестве меры пресечения бывшему президенту Михаилу Саакашвили по делу о превышении служебных полномочий. Также суд заочно арестовал экс-министра юстиции Зурабу Адеишвили и экс-министра обороны Давиду Кезерашвили.

Адвокаты бывшего президента, экс-министра юстиции и экс-министра обороны намерены подать жалобу в апелляционный суд на решение Тбилисского городского суда.