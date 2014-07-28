Прокуратура Грузии возбудила уголовное дело против Саакашвили

Как сообщила пресс-служба прокуратуры, дело возбуждено за превышение полномочий, подавление антиправительственных протестов в Тбилиси в ноябре 2007 года, а также «захват телеканала «Имеди».

Об этом пишет "Радио Свобода".

Аналогичные обвинения были также предъявлены нескольким соратникам Саакашвили, которые находились на высоких государственных должностях в 2007 году. Заявление было сделано после того, как Саакашвили не явился в Генеральную прокуратуру, куда он был вызван на допрос 28 июля.

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Саакашвили покинул Грузию в конце прошлого года после того, как закончился его второй президентский срок. Бывший президент написал на своей странице в Facebook, что он "будет решать сам, когда необходимо приехать в Грузию".