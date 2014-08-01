В Нагорном Карабахе растет напряжение, погибли несколько военных

Как пишет издание 1news.az, вооруженные силы Азербайджана предотвратили атаки ВС Армении на позиции Национальной армии Азербайджана на различных направлениях линии соприкосновения войск.

Число погибших азербайджанских солдат возросло до девяти, еще пятеро были ранены во время столкновений с армянскими военными. Силы Армении также потерпели потери.

Баку заявляет, что армянские группы диверсантов ночью попытались прорваться на территорию Азербайджана.

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