СМИ: Россияне заблокировали в Ростове два БТРа без номеров

Фотографии ЧП выложил на своей странице в Facebook пользователь Сергей Ростовцев.

"Без сопроводиловки на Вятской. ...2-бтра. ....внутри полно народа......кто такие ....говорят Краснодар....", - написал он.

Как сообщает в своем блоге Новая газета со ссылкой на очевидцев, около 21:00 на улице Вятской водители и пешеходы заметили две бронетанковые машины, двигавшиеся по полосе движения.

"Вообще-то бронетехникой теперь в Ростове мало кого можно удивить, она регулярно ходит по улицам донской столицы. Но эти боевые единицы отличались от привычных машин: обе с затертыми номерами, кое-где металл сильно проржавел, без сопровождения военной автоинспекции", - говорится в сообщении.

Читайте такжеNational Post: откуда украинские сепаратисты берут оружие – подробное расследованиеГорожане перекрыли боевым машинам ход, окружив их легковыми автомобилями, и вызвали сотрудников ГИБДД. Одновременно пытались достучаться (в буквальном смысле) до тех, кто находился внутри бронемашин, получив в ответ лишь несколько окурков.

Разбирательство с прибывшими на место ЧП сотрудниками ГИБДД продолжалось около полутора часов. После чего (как пишут в комментариях участники события) полиции по рации поступила команда: бронетехнику не задерживать, более того — сопроводить ее за городскую черту донской столицы.

После этого под охраной полицейских машины уехали в сторону выезда из Ростова на Новошахтинск.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области прокомментировать блокировку военной техники мирным населением не смогли: в сводках происшествий это ЧП не значится.