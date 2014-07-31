Конгресс США одобрил резолюцию, позволяющую подать на Обаму в суд

За это решение в среду высказались 225 членов палаты представителей Конгресса, против - 201, сообщает ИТАР-ТАСС.

Как и ожидалось, законопроект поддержали оппоненты президента из Республиканской партии, против данной инициативы выступили его соратники-демократы.

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Одобренная резолюция позволяет юристам палаты представителей подготовить необходимые юридические документы против Обамы уже во время ближайших парламентских каникул, которые начинаются 1 августа.

Судебный иск против Барака Обама может быть подан за то, что он, по мнению его составителей, превысил полномочия, внося изменения в законодательные акты в связи с преобразовании в здравоохранении.