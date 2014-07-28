В России блокировали блог Навального "в интересах общества"

В понедельник суд подтвердил решение о блокировке блога оппозиционного политика в "Живом журнале" из-за "призывов к несанкционированным собраниям", - сообщает РИА Новости.

«Эта блокировка в интересах общества», - заявил представитель прокуратуры на заседании суда.

Как выяснилось на заседании, блог был заблокирован из-за двух записей – первая касалась киевского Майдана, а в заключении содержала призыв прийти поддержать осужденных по делу о беспорядках на Болотной площади Москвы.

Вторая запись была опубликована накануне приговора по «болотному делу», в ней Навальный также приглашал людей к суду, где шел этот процесс.

«Блокировке подлежат не любые призывы, а только призывы к незаконным действиям, приговор же оглашается в открытом режиме, и прийти в суд можно вполне законно», - сказал представитель Навального Дамир Гайнутдинов.

Читайте такжеНавальный предлагает судить российских авторов очередного фейка о событиях в СлавянскеПредставитель прокуратуры возразил ему, указав, что массовые мероприятия у судов должны быть заранее согласованы с властями.

Кроме этого, обсуждался вопрос о целесообразности ограничения доступа ко всему блогу, если претензии вызвали только две статьи. На это прокуратура заявила, что закон не обязывает ее указывать конкретные страницы блога.

Представитель Роскомнадзора добавила, что блокировка осуществляется администрацией «Живого журнала», и вполне вероятно, у них нет возможности ограничить доступ только к некоторым страницам.

Навальный заявил, что ранее не знал, из-за каких именно записей его «Живой журнал» был заблокирован. Теперь он имеет возможность удалить спорные посты, после чего доступ к его блогу будет вновь открыт.