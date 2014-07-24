Пропал самолет Алжирских авиалиний: на борту было более 100 пассажиров

12:34, 24 июля 2014
Мир
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Авиакомпания Air Algerie заявила, что потеряла связь с самолетом, следовавшим из столицы Буркина-Фасо, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на авиакомпанию.

«Службы воздушной навигации потеряли контакт с самолетом, который вылетел в четверг из Уагадугу в Алжир», - цитирует агентство заявление компании.

Сообщается, что связь пропала через 50 минут после взлета.

РИА Новости

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