Король Нидерландов встречается с семьями жертв катастрофы Boeing-777

Об этом сообщает радио "Свобода" со ссылкой на France-Presse. Встреча, на которой также присутствовал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, проходит вблизи города Утрехт.

Читайте такжеОпознание тел пассажиров “Боинга-777” может пройти в Нидерландах

В Нидерландах растет негодование из-за того, что в страну до сих пор не доставили тела погибших при авиакатастрофе подданных королевства.

В стране также были слышны критические замечания в адрес членов королевской семьи в связи с их реакцией на трагедию. Сообщается, что офис короля распространил заявление, однако Виллем-Александр еще не выступил с обращением к народу.

Среди 298 погибших при крушении Boeing-777 в Донецкой области 17 июля 193 граждане Нидерландов.