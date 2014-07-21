Военные Нидерландов требуют отправить их в Украину - СМИ

Об этом пишет издание «Гордон», ссылаясь на размещенный на ресурсе Joop текст открытого письма военнослужащих министру обороны Нидерландов Жанин Хеннис-Плассхаерт.

"Уважаемый министр, то, что в настоящее время происходит с останками пассажиров, в том числе практически 200 голландскими гражданами, является светски неуважительным, отвратительным и совершенно неприемлемым", – указано в письме.

Голландские солдаты готовы принять участие в операции, если будет отдан приказ, о котором они просят.

"Используйте свое влияние, чтобы премьер-министром Рютте было принято решение о скорейшей командировке голландских войск в Восточную Украину в сотрудничестве с законными властями Украины, со всеми возможными и соответствующими средствами, чтобы вернуть инициативу по решению этой ситуации, где они имеют право на наших погибших", – пишут военные.

«Это меньшее, что солдаты могут сделать для сограждан, "которые невиновны и умерли в результате преступного идиотизма", – так завершается открытое письмо.

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