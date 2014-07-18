В Кремле перепутали премьера Нидерландов с президентом
15:00, 18 июля 2014Мир
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В Кремле выразили сочуствие в связи с авиакатастрофой Боинга-777 президенту Нидерландов Марку Рютте, который на самом деле является премьер-министром страны.
У Путина назвали Рютте президентом / Скриншот Твиттер @KremlinRussia
Соответствующий пост опубликован на официальном Твиттере Президента России.
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