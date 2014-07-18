В Кремле перепутали премьера Нидерландов с президентом

В Кремле выразили сочуствие в связи с авиакатастрофой Боинга-777 президенту Нидерландов Марку Рютте, который на самом деле является премьер-министром страны.

Соответствующий пост опубликован на официальном Твиттере Президента России. Читайте такжеЕфремов перепутал социал-демократов с национал-социалистами (видео)Поста президента в Нидерландах нет. Страна является номинальной монархией, где испольнительную власть возглавляет премьер.

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