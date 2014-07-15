Власти Москвы: "около десяти" человек погибли при ЧП в метро, еще 106 госпитализированы

Число погибших при ЧП в московском метро составляет "около десяти" человек, сообщил журналистам руководитель городской комиссии по ЧС, заммэра Петр Бирюков.

Об этом сообщают РИА Новости.

"Если говорить о погибших, то их мы сегодня видим около десяти человек. Спасательные работы продолжаются", — сказал Бирюков.

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По его сведениям, всего за медицинской помощью обратилось 149 человек, из них 106 госпитализированы. Вертолеты перевезли в больницы 24 тяжелораненых.