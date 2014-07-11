Канадские истребители будут патрулировать границы Прибалтики с РФ

Как сообщает канадская газета The Globe and Mail, такое решение Оттава приняла после того, как Москва аннексировала Крым и начала поддерживать террористов на востоке Украины, передает ТСН.ua.

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"Это новое задание дает Канаде более значительную роль в ответных мерах на действия Владимира Путина, поскольку именно патрулирование воздушного пространства над Эстонией, Латвией и Литвой, которые не могут обеспечить собственную противовоздушную оборону, является миссией, для которой предназначено НАТО: обеспечить стабильные условия безопасности в Европе", - говорится в статье.

Канадские истребители будут патрулировать границы стран Балтии с оружием на борту, хотя недавно они принимали участие в учениях НАТО в Румынии без вооружения.

"В сентябре лидеры стран НАТО проведут встречу в Великобритании, чтобы обдумать, как нужно реорганизовать Альянс, чтобы дать ответ на возрождение российской агрессии. Среди предложений - усиление западных военных учений и строительство новых баз вдоль восточных границ НАТО с целью сдерживания России", - пишет газета.