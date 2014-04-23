Авиация НАТО остановила российские вторжения в воздушное пространство Прибалтики - посол

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил посол США при НАТО Даглас Лут, добавив, что от сегодняшнего дня до Польши и трех балтийских стран прибывают дополнительные пехотные подразделения НАТО.

"Со времени усиления патрулирования воздушного пространства Балтии, российские военно-воздушные вторжения или почти вторжения сведены к нулю. Наш вывод - Россия поняла, с чем имеет дело", - сказал Лут на конференции, посвященной сентябрьскому саммиту НАТО в столице Уэльса Кардиффе.

По словам посла, разведывательные самолеты НАТО с системами АВАКС с началом кризиса в Крыму начали патрулирование воздушного пространства Румынии и Польши. Всего НАТО предприняло или предпримет 18 дополнительных мер безопасности в ответ на украинский кризис.

Читайте такжеСША направили 600 военных в страны Восточной Европы"Эти меры охватывают просторы от Балтии до Черного моря. Они комплексные и сбалансированы. США с сегодняшнего дня вводят дополнительные подразделения до Польши и трех балтийских стран. НАТО - это фундамент безопасности не только для Европы, но и для Северной Америки. И мы сейчас усиливаем эту основу и увеличиваем ее", - сказал посол Лут.