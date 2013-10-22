НАТО проведет масштабные учения в Европе в 2015 году

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генсека Североатлантического альянса Андерса Фог Расмуссена.

"Мы сегодня одобрили концепцию этих учений", - сказал он журналистам в Брюсселе по завершении первого дня двухдневной встречи министров обороны 28 стран НАТО.

По теме: Министры обороны НАТО обсуждают в Брюсселе ядерную политику

По словам Расмуссена, учения 2015 года и предстоящие в ноябре на территории Польши и стран Прибалтики учения Сил реагирования НАТО Steadfast Jazz являются примером реализации "Инициативы связанных сил".

Проект предусматривает развитие взаимодействия между вооруженными силами стран НАТО в трех направлениях: наращивание количества совместных учений, в том числе с Силами реагирования НАТО, совместная подготовка военнослужащих и обслуживающего персонала, а также совместное использование технологий и вооружений.