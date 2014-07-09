Террористы вооружены системами «Град» и противовоздушной техникой - Глава «ЛНР»
Глава террористической организации «Луганская народная республика» Валерий Болотов заявил, что теперь на вооружении террористов находится тяжелая техника, в частности, системы залпового огня «Град», а также гаубицы, противовоздушная техника, минометы и т.д.
Об этом сообщает пресс-служба «ЛНР» со ссылкой на слова Болотова.
«Армия ЛНР вооружена системами «Град», гаубицами, противовоздушной техникой, минометами и т.д. Линия огня хоть и отодвинулась в пользу ополчения, но пока остается на тех же участках: Металлист, Изварино. Населенному пункту Изварино уделено особое внимание. Будут предприниматься все возможные средства, чтобы расширить участок границы», - заявил Болотов.
Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-служба Национальной гвардии Украины заявила, что подразделения Нацгвардии не имеют на вооружении установок «Град».
Читайте такжеУкраинские военные уничтожили две установки "Град" боевиков
«В последнее время в районе проведения АТО имеют место случаи, когда террористы, выдавая себя за представителей Национальной гвардии, возле населенных пунктов укрепляют блокпосты и размещают установки артиллерийского огня «Град», - сказано в документе. В Нацгвардии просят местное население не поддаваться на провокационные действия и сообщения со стороны террористов.