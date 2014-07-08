Количество смертей от передозировок наркотиками в РФ выросло в три раза за два года
Российская Федеральная служба по борьбе с наркотиками заявила, что количество россиян, которые умирают от передозировки наркотиками увеличилось почти втрое с 2012 года, достигнув отметки 100 тысяч в год.
Об этом сообщает The Moscow Times.
Ольга Мишина, заместитель руководителя Федеральной службы по контролю за наркотиками, сказала, что среди наиболее уязвимых категорий - подростки.
Молодые люди начинают экспериментировать с наркотиками в возрасте 11-12 лет, и около 8 миллионов человек в стране-наркоманы, - сказала Мишина.
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"Среди 108,700 лиц, осужденных за совершение преступлений, связанных с наркотиками в 2013 году, 66% были в возрасте от 18 до 29 лет, а еще 2,100 были несовершеннолетними", - говорит Мишина.
Мишина сказала, что расследуются 250 тысяч преступлений, связанных с наркотиками, ежегодно фиксируется 1 млрд продаж препаратов.