Японское правительство разрешило применять войска за границей

Согласно документу, в конституцию страны вносятся изменения: отныне Силы самообороны Японии могут применяться в рамках коллективной обороны для защиты дружественных государств, даже если сама страна не подвергается нападению, пишет Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Участие в заграничных операциях обставлено рядом условий. В частности, в резолюции сказано, что не должно существовать альтернативы военному вмешательству. Сила будет применяться в минимально необходимом объеме. При этом сам конфликт должен нести в себе угрозу существованию Японии и праву ее народа на жизнь и свободу.

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В течение последней недели в Токио не прекращались акции в защиту конституции. А 29 июня в центре японской столицы пожилой мужчина совершил самосожжение, протестуя против политики правительства Абэ, которое, по его мнению, подталкивает страну к войне.

До этого момента японские подразделения участвовали в заграничных операциях только в составе миротворческих сил ООН. Единственным исключением стал Ирак, куда Токио направил контингент в 2004 году. Там японцы строили дороги и здания и предоставляли гуманитарную помощь, им было категорически запрещено участвовать в боевых действиях. За все время пребывания на Ближнем Востоке японские военнослужащие не понесли потерь и не сделали ни единого выстрела. Тем не менее в 2006 году правительство Дзюнъитиро Коидзуми было вынуждено вывести контингент из Ирака под давлением общественного мнения.