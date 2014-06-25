Премьер-министр Турции будет баллотироваться на пост президента страны - СМИ
Действующий премьер-министр Турции Тайип Эрдоган на следующей неделе будет выдвинут правящей партией в качестве кандидата на президентских выборах, проведение которых должно состояться в августе.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер, которое цитирует вице-премьера страны Бюлента Аринча.
«Все мы прекрасно понимаем, кто станет нашим кандидатом в президенты», - заявил агентству Арынч, – «Несмотря ни на какие препятствия, 1 июля, вероятнее всего, будет объявлено о выдвижении премьер-министра».
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Предстоящие выборы в Турции станут первыми в истории страны, когда президент будет выбираться в ходе голосования населения. Это стало возможным в результате принятых в конституцию поправок. Ранее глава государства избирался депутатами парламента.
Первый тур президентских выборов в Турции пройдет 10 августа. Чтобы победить, один из кандидатов должен набрать 51% голосов. Если необходимого количества голосов в первом туре набрать не удастся, второй тур пройдёт 24 августа.