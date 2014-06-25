Президента Румынии отправляют в отставку
20:24, 25 июня 2014Мир
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За отставку президента проголосовали 344 депутата.
REUTERS
Парламент Румынии 25 июня проголосовал за отставку главы государства Траяна Бэсеску.
Как сообщает Европейская правда со ссылкой на Associated Press, парламентарии приняли декларацию, в которой призывают президента покинуть свой пост из-за коррупционного скандала, в который вовлечен его брат Мирча Бэсеску. За отставку президента проголосовали 344 депутата.
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Напомним, брат румынского президента был арестован по подозрению в получении взятки в размере $340 тыс.
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