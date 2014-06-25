Медведев заявил о поддержке независимости Палестины

Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой Палестины Махмудом Аббасом, сообщает РИА Новости.

"Мы поддерживаем стремление народа Палестины к независимости государства; мы занимаем неизменную позицию и будем и дальше ее придерживаться", - подчеркнул он.

Премьер РФ также предложил главе Палестины обсудить ситуацию в ближневосточном регионе и вопросы развития двустороннего сотрудничества.

Читайте такжеЛидер Палестины предлагает сделать Иерусалим общей столицей двух государств"Хотелось бы обсудить, как в целом обстоят дела с учетом большого количества проблем в вашем регионе и поговорить о развитии экономических связей", - сказал Медведев.

Он отметил, что контакты между Россией и Палестиной осуществляются на регулярной основе.