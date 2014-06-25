Ни одна страна не имеет права вето на расширение НАТО - Расмуссен

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Брюсселе накануне заседания Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел заявил генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен.

«Двери НАТО остаются открытыми. Никакая третья страна не имеет права вето на расширение НАТО», - заявил он.

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По словам генсека Альянса, союзники будут поддерживать страны для того, чтобы «они прошли через эти двери». «У нас есть принципиальное соглашение о том, что мы будем развивать пакет помощи для Грузии, чтобы она приблизилась к НАТО. С Черногорией мы откроем интенсивный и открытый диалог и до конца 2015 года сделаем оценку, приглашать ли Черногорию присоединиться к Альянсу», - проинформировал Расмуссен.