В Бельгии задержан директор отделения банка UBS

Он на протяжении последних 10 лет сближался в Бельгии с обладателями крупных состояний, предлагая им открытие незадекларированных офшорных банковских счетов в Швейцарии, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

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В результате, как полагают сотрудники следственных органов, из Бельгии в Швейцарию были тайно выведены значительные суммы денежных средств.