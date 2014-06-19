В Бельгии задержан директор отделения банка UBS

18:04, 19 июня 2014
Мир
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В Брюсселе по подозрению в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и принадлежности к преступной организации задержан директор бельгийского отделения швейцарского банка UBS Марсель Брювайлер.

Из Бельгии в Швейцарию были выведены крупные суммы / фото УНИАН

Он на протяжении последних 10 лет сближался в Бельгии с обладателями крупных состояний, предлагая им открытие незадекларированных офшорных банковских счетов в Швейцарии, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

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В результате, как полагают сотрудники следственных органов, из Бельгии в Швейцарию были тайно выведены значительные суммы денежных средств.

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