В Бельгии задержан директор отделения банка UBS
18:04, 19 июня 2014Мир
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В Брюсселе по подозрению в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и принадлежности к преступной организации задержан директор бельгийского отделения швейцарского банка UBS Марсель Брювайлер.
Из Бельгии в Швейцарию были выведены крупные суммы / фото УНИАН
Он на протяжении последних 10 лет сближался в Бельгии с обладателями крупных состояний, предлагая им открытие незадекларированных офшорных банковских счетов в Швейцарии, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
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В результате, как полагают сотрудники следственных органов, из Бельгии в Швейцарию были тайно выведены значительные суммы денежных средств.
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