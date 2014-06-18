Сенат Испании одобрил отречение короля Хуана Карлоса I

Тем самым дано добро на коронацию принца Фелипе, которая состоится 19 июня, передает ИТАР-ТАСС.

Согласно официальному сообщению, "за" проголосовали 233 депутата, пять высказались "против", 20 воздержались. Среди проголосовавших "против" - в основном представители партии Левые республиканцы Каталонии, которые требуют референдума о форме государственного устройства страны.

В среду должно состояться подписания королем Акта об отречении. "Это будет короткая торжественная церемония, на которой не будет произнесено официальной речи", - отметили в королевском дворце.

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Хуан Карлос I принял решение отречься от престола в пользу своего сына Фелипе 2 июня. Король объяснил свое решение необходимостью передать дела "новому поколению".

В соответствии с конституцией Испании, в стране должен был быть принят специальный закон, который позволит взойти на престол наследному принцу.

Ранее закон уже одобрил конгресс (нижняя палата испанского парламента).