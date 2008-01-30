Франция и Германия против реформы рынка энергетики ЕС

Восемь европейских стран заявили Еврокомиссии о том, что они против планов Европейского союза (ЕС) провести реформу в области европейской энергетики с целью ослабить контроль энергогенерирующих компаний над распределительными сетями в Европе. Группа стран, в которую вошли Франция, Германия, Австрия, Болгария, Греция, Латвия, Словакия и Люксембург, обратились к Еврокомиссии с соответствующим письмом, передает Reuters, ссылаясь на то, что содержание этого письма оказалось в распоряжении агентства. Эта группа стран имеет право сформировать блокирующее меньшинство в ЕС, что может воспрепятствовать осуществлению планов реформирования энергетики.

Восемь стран в письме комиссару ЕС по вопросам энергетики Андрису Пиебалгсу выразили уверенность в том, что в настоящее время сохраняются серьезные сомнения в отношении "законности, благоприятности, соразмерности и эффективности" подобной меры. "Ни оценка последствий этого шага, ни политические дебаты о нем не смогли рассеять эти сомнения, поэтому мы твердо выступаем против этих мер", - отмечается в документе. К письму прилагалось также подробное предложение альтернативного варианта "дробления права собственности".

Напомним, в сентябре 2007 г. Еврокомиссия приняла и официально обнародовала пакет законопроектов по реформированию энергетической отрасли Европейского союза, направленных на оживление конкуренции на европейском энергетическом рынке. Центральным моментом предложенной программы стал законопроект, предусматривающий разделение деятельности энергокомпаний на генерирующую и распределительную сферы. В заявлении Еврокомиссии указывалось на то, что система доминирования на энергетическом рынке ЕС вертикально интегрированных компаний, которые одновременно занимаются производством энергии и ее поставками, а также являются операторами энергосетей, препятствует вхождению на рынок новых игроков и способствует монополизации энергетического рынка. В качестве меры по улучшению конкуренции на энергорынке ЕК предложила экономически и юридически отделить производство и поставки энергии от межрегионального распределения энергии и эксплуатации распределительных энергосетей. Согласно законопроекту ЕК, это означает, что энергокомпании должны отказаться от одновременного контроля над генерирующим бизнесом и бизнесом по трансрегиональному распределению энергии и оперированию трансрегиональными энергосетями.

За разукрупнение зарубежных участников энергетического рынка в ЕС еще до публикации документа Еврокомиссии выступили Нидерланды, Дания, Бельгия, Финляндия, Румыния, Испания и Швеция. Против такого подхода выступил целый ряд стран во главе с Германией и Францией. Так, по мнению французского руководства, приведение в действие плана ЕС по разделению энергокомпаний на генерирующие и сетевые ослабит позиции европейских энергетических гигантов по отношению к иностранным.

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