Госдума лишила неприкосновенности Митрофанова - продюсера порнофильма "Юлия"

Как сообщает телеканал "Дождь", вечером 10 июня Государственная Дума лишила неприкосновенности депутата от «Справедливой России» Алексея Митрофанова по запросу из Генеральной прокуратуры. За такое решение проголосовал 431 депутат, один воздержался.

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Алексей Митрофанов - создатель фильмов о политиках: Владимире Жириновском, Лаврентии Берии, Андрее Громыко, Юрии Андропове и об экстрасенсе Анатолии Кашпировском (широкую известность также получил скандальный порнофильм "Юлия", продюсером которого выступал Митрофанов и за который он впоследствии извинился перед украинским политиком Юлией Тимошенко). Кроме этого, Митрофанов выступал продюсером программы "Маски-шоу" на РТВ, а также был одним из создателей телевизионной программы "Лестница Якоба".