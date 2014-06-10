Президентом Израиля избран экс-спикер парламента Ривлин

Шимон Перес закончит в июле семилетний срок правления.

Во втором туре 74-летнего Ривлина, представляющего правящую партию «Ликуд», поддержали 63 из 119 присутствовавших парламентариев. Его конкурент, депутат от левоцентристского движения «Ха-Тнуа», бывший министр финансов, внутренних дел, юстиции Меир Шитрит, набрал 53 голоса.

Остальные три кандидата – первая женщина на посту спикера Кнессета Далия Ицик, отставная судья Высшего суда справедливости Далия Дорнер и лауреат Нобелевской премии по химии Дан Шехтман – отсеялись по результатам первого тура.

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Десятым президентом за 66 лет существования Израиля стал уроженец Иерусалима, убежденный противник ухода с оккупированных арабских земель и создания там независимого палестинского государства. Его политическая карьера прошла в муниципальном совете родного города и стенах Кнессета, куда он впервые избрался в 1988 году и впоследствии дважды занимал пост спикера. В работе правительства Ривлин участвовал только один раз в скромной должности министра связи. Он юрист по образованию, имеет четырех детей и армейское звание майора в отставке.

Семь лет назад Ривлин уже претендовал на пост президента, но уступил Пересу — своему идеологическому антиподу, архитектору мирного процесса с палестинцами. В прошлом году он проиграл борьбу за третье в карьере назначение спикером: партия «Ликуд» предпочла ему русскоязычного политика Юлия Эдельштейна. Известно, что у Ривлина непростые отношения с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, который выразил поддержку однопартийцу только после того, как не смог уговорить баллотироваться более близких себе политиков и общественных деятелей.

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Президент в Израиле избирается на один семилетний срок. Он наделен в основном представительскими функциями, тогда как реальная власть сосредоточена в руках премьер-министра.