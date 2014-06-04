В Египте генерал ас-Сиси официально признан победителем выборов

Голосование в Египте проводилось в последние дни мая.

По официальным данным, ас-Сиси набрал почти 97% голосов избирателей. Из 54 миллионов избирателей на голосование пришли около 47%, сообщает Радио Свобода.

Такая активность избирателей - меньше, чем была в 2012 году, когда в стране впервые был избран демократическим путем представитель исламистов Мухаммед Мурси.

Читайте такжеВ Каире на мероприятии кандидата в президенты прогремел взрыв, трое раненыЛетом 2013 года массовые беспорядки и столкновения в городах Египта привели к установлению временного военного правления и отстранению Мурси.

«Мусульманское братство» Мурси призвало своих сторонников бойкотировать выборы.