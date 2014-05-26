В Египте начинаются досрочные президентские выборы

Голосование будет проходить в течение двух дней - в понедельник и во вторник. На пост главы государства претендуют социалист-насерист Хамдин Сабахи и, считающийся фаворитом бывший министр обороны Абдель Фаттах ас-Сиси.

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Для обеспечения безопасности во время проведения выборов на всей территории страны будут задействованы свыше четырехсот тысяч военных и полицейских. Силовики уже предупредили, что при попытках сорвать голосование они намерены стрелять на поражение.

По словам сотрудника Центра стратегических исследований «аль-Ахрам» Субхи аль-Усиля - - все результаты опросов свидетельствуют, что на выборах, набрав не менее 75% голосов, победит бывший министр обороны Абдель Фаттах ас-Сиси. "Даже в случае если вся протестная молодежь решит пойти и проголосовать за Хамдина Сабахи, то он в любом случае наберет не больше 25% поддержки", - рассказал социолог, передает РИА Новости.

На выборах президента Египта за рубежом, проведенных в середине мая, за кандидатуру Абделя Фаттаха ас-Сиси отдали голоса свыше 90% пришедших на участки. Хамдин Сабахи набрал менее 7% голосов избирателей.