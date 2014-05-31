Парламент Абхазии назначил досрочные выборы президента на 24 августа

«За» проголосовали 24 из 25 присутствующих депутатов. Всего в абхазском парламенте 35 депутатов, большинство из них представляют оппозиционные силы, передает РИА Новости.

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Как говорится в постановлении парламента, «согласно части 2 статьи 67 конституции Республики Абхазии и частью 2 статьи 6 конституционного закона Республики Абхазии «О выборах президента Республики Абхазия» назначить досрочные выборы президента республики на 24 августа 2014».

Также парламент Абхазии возложил обязанности президента республики спикера народного собрания Валерия Бганба.

«Согласно статье 66 и части 1 статьи 67 конституции Абхазии до выборов нового президента Республики Абхазия возложить полномочия и обязанности президента Абхазии на спикера народного собрания парламента Валерия Бганбу», - говорится в постановлении парламента.

Как отмечается в документе, назначения досрочных выборов, а также назначение исполняющего обязанности главы республики принимается в связи с неспособностью президента Александра Анкваба осуществлять свои обязанности и полномочия, а также руководствуясь постановлением парламента Абхазии от 29 мая об объявлении вотума недоверия премьер-министру.

Вечером во вторник представители оппозиции после многотысячного митинга в Сухуми установили контроль над зданием абхазской администрации и заявили, что берут в свои руки временное управление республикой. Парламент Абхазии в четверг объявил вотум недоверия премьеру, а президенту предложил добровольно сложить полномочия.