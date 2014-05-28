Германия отказалась пригласить российский корвет на морской фестиваль в Киле

Об этом сообщил в среду ИТАР-ТАСС источник в военно-дипломатическом корпусе.

"По каналам МИД пришло уведомление о том, что немецкая сторона отказывает в приглашении на это мероприятие экипажу российского корвета", - сказал собеседник. Он отметил, что "этот отказ вызывает крайнее сожаление, так как демонстрирует, что известные политические тенденции оказывают влияние уже и на международные фестивали этнокультурного характера". "Имидж самого мероприятия также страдает", - добавил источник.

Между тем, как сообщил ИТАР-ТАСС представитель Балтфлота, сам экипаж "Бойкого" "не слишком расстроился из-за решения Германии".

От России в "Кильской неделе" планирует участвовать парусный барк "Крузенштерн". Данных об отказе в приглашении паруснику нет.

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"Кильская неделя" - крупнейший в Северной Европе традиционный морской праздник, который проводится ежегодно с 1882 года в конце июня в северогерманском Киле (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн). Одно из основных мероприятий праздника - шоу парусного спорта, в том числе гонка парусников. Кроме того, в рамках "Кильской недели" проводятся многочисленные культурные мероприятия на берегу - выставки, конференции, спортивные состязания. Мероприятие завершится парадом традиционных и моторных парусников.

В 2013 году ВМФ России на "Кильской неделе" представил корвет "Сообразительный".

Корвет "Бойкий" относится к кораблям проекта 20380. Он имеет водоизмещение 2 тыс. тонн, длину - более 100 метров, максимальную скорость хода - до 27 узлов. Дальность автономного плавания составляет 4 тыс. миль. Корабли этого класса являются принципиально новыми по своим тактико-техническим характеристикам и боевым свойствам. В число их главных достоинств входят многофункциональность, компактность, малозаметность, высокий уровень автоматизации и интеграции систем управления.