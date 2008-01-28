Польские таможенники массово ушли на больничные

Польское правительство готовит меры для нормализации движения на польско-украинской границе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Гданьске премьер-министр Польши Дональд ТУСК.

По его словам, специальная группа правительственных чиновников в ближайшие дни разработает меры по изменению движения на тех пунктах пропуска на польско-украинской границе, где продолжаются акции протеста таможенников.

«Если бы было больше времени, мы бы терпеливо встречались и дискутировали, однако времени нет, прежде всего, у водителей, стоящих в очередях. Поэтому сегодня кризисный штаб подготовит решение о возможностях функционирования польских пунктов пересечения границы другими чем до этого времени методами», – отметил Д. ТУСК.

Разблокирование границы, по словам премьер-министра, осложняется тем, что Польша должна действовать согласно государственным и европейским законам.

Вместе с тем Д.ТУСК считает массовый уход таможенников на больничные «очень плохой формой протеста», которая «не отвечает чувству реальности и праву».

В то же время, польский премьер отметил, что его правительство серьезно подходит к переговорам с недовольными таможенниками и готово увеличить им зарплату.

Как сообщал УНИАН, 11 октября 2007 года Таможенная служба Республики Польша начала акцию протеста. По сообщению Протестного комитета «Бялистоцкое взаимопонимание», причинами по которым они прибегли к таким мерам стали споры относительно денежного, правового и социального обеспечения таможенников.