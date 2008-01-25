Госдума РФ денонсировала соглашение с Украиной об использовании РЛС

Государственная дума России приняла решение о денонсации межправительственного соглашения с Украиной о средствах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

Как сообщает Газета.ру, глава Комитета по делам СНГ Алексей ОСТРОВСКИЙ, выступая на пленарном заседании палаты, отметил, что выполнение этого соглашения сыграло значительную роль в обеспечении стратегической стабильности и ракетно-ядерного паритета в мире. Однако технические ресурсы объектов систем предупреждения, расположенных на территории Украины (узлы Мукачево и Севастополь), по данным комитета, истекли еще в 2005 году, и их дальнейший вклад в решение поставленных задач является минимальным.

Депутат также отметил, что ситуация с узлами Мукачево и Севастополь усугубляется практическим самоустранением украинской стороны от выполнения своих обязательств по поддержанию их постоянной готовности. Эти обстоятельства вынудили российскую сторону к поиску альтернативных решений, наиболее адекватным из которых представляется отказ от дальнейшего использования Россией узлов Мукачево и Севастополь и, соответственно, денонсирование межправительственного соглашения.

В комитете поясняют, что решение о денонсировании не противоречит законодательству России: положение договора предусматривает начало такой процедуры любой стороной с уведомлением за 12 месяцев. Таким образом, соглашение перестанет действовать в соответствии с указанным сроком. «Выход России из указанного соглашения отнюдь не означает свертывание военно-технического сотрудничества России с Украиной, - отметил председатель комитета. - Свидетельством тому является соглашение между двумя странами о продлении срока эксплуатации находящегося в России на боевом дежурстве одного из ракетных комплексов, головной разработчик которого ныне базируется на территории Украины».

Межправительственного соглашения с Украиной о средствах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства подписано в Киеве 28 февраля 1997 года