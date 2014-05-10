В Литве наступил "день тишины" перед президентскими выборами

Как пояснила главная избирательная комиссия, агитация, согласно закону, запрещается за 30 часов до начала голосования и в день выборов до окончания голосования. Исключение составляют рекламные плакаты кандидатов, постоянно размещенные на оборудованных самоуправлениями стендах в определенных местах.

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Голосование начнется 11 мая в 07:00 по местному времени. Таким образом, мораторий на предвыборную агитацию вступает в силу в субботу в 01:00, передает ИТАР-ТАСС.

Правом голоса на президентских выборах обладают 2,541 млн совершеннолетних граждан Литвы. Всего в стране проживают немногим менее 3 млн человек.

На пост главы государства претендуют семь кандидатов. Фаворитом эксперты считают действующего президента Далю Грибаускайте.

Глава государства избирается прямым тайным голосованием сроком на пять лет. Для кандидатов существует возрастной ценз - 40 лет. Кроме того, претендент на высший пост должен быть гражданином республики по происхождению и проживать здесь не менее трех последних лет.