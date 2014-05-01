В Ираке завершилось голосование, премьер уверен в победе

В Ираке завершилось голосование на первых после вывода в 2011 году американских войск парламентских выборах, сообщает Радио Свобода.

Несмотря на многочисленные нападения в дни, предшествовавшие голосованию, миллионы иракцев смогли осуществить волеизъявление при достаточных мерах безопасности.

За это отвечали сотни тысяч иракских солдат и полицейских. Жертв все же избежать не удалось - в день голосования погибли по меньшей мере 14, ранены 16 человек.

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На 328 мест в иракском парламенте претендуют свыше девяти тысяч кандидатов от 277 политических партий.

Госсекретарь США Джон Керри поприветствовал выборы в Ираке и назвал их «мощным ответом агрессивным экстремистам, которые пытались сорвать демократический прогресс».

Объявление окончательных результатов выборов ожидается в течение трех недель.